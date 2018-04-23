В проекте генплана площадь севастопольских сел выросла в несколько раз

СЕВАСТОПОЛЬ , 23 апр — РИА Новости Крым . Губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал разобраться с резким ростом площадей сел Байдарской долины (входят в состав Севастополя) в проекте генерального плана города. Об этом он заявил в ходе доклада директора местного департамента архитектуры и градостроительства Марины Раковой.

"При работе над генеральным планом у нас некоторые пункты увеличились в разы — село Гончарное — 68 га, еще плюс 75 га, Резервное — 41 га, еще 21 га, рекордсмен — село Широкое — 60 га, еще 154 га. Итого: плюс 700 га под жилищную застройку. У нас по генплану что происходит? У нас бурное развитие сельских населенных пунктов или как это назвать — предпродажная подготовка земли", — отметил Освянников.

Ракова пояснила, что рост площадей сел — это расчетные цифры, которые относят к формированию нового массива жилой застройки на 2035 год — на момент окончания генплана. Но Овсянников не согласился с таким ответом.

"У нас сегодня 436 тыс. жителей, по генплану у нас будет 550 тыс. жителе. То есть, весь прирост у нас придется на Байдарскую долину? Как могла комиссия такие вещи пропустить. Сейчас мы подходим к генеральному плану, и такие уникальные вещи выясняем — увеличение населенных пунктов в три раза. Не может быть в селе Широком вместо 60 га 200-ти. Там шесть депутатов (участвовали в комиссии по доработке генплана), фамилии известны. Там находится Байдарский заказник — как это понимать?", — подчеркнул губернатор, подчеркнув, что документ сова придется дорабатывать.

Проект генерального плана Севастополя был представлен весной 2017 года. Он вызвал шквал критики со стороны общественников и жителей города. Севастопольцы направили около 9,5 тыс. замечаний и предложений к документу. В основном претензии касались изменения назначения функциональных зон по принципу увеличения или уменьшения этажности, перевод садовых товариществ в зону жилой застройки, размещения участков в природоохранных и сельскохозяйственных зонах, судьбы гаражей и гаражных кооперативов.

Власти города организовали работу ряда комиссий, которые должны изучить претензии горожан к генеральному плану и принять решение по внесению изменений в документ. Овсянников и руководители профильных департаментов неоднократно заявляли, что 90% претензии севастопольцев будут учтены.

Доработанный документ планируется представить в ближайшее время.