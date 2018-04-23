Сакральный путь. Дорогу на Ольхон хотят сделать из инновационных материалов

По словам замминистра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Евгения Липатова, дорогу на Ольхоне проектируют три организации, и на прошлой неделе на заседании научно-технического совета с громким названием «Ольхон — дорога инноваций» эксперты пока только обсудили предварительные итоги этой работы.

Как преодолеть трудности?

По плану серьёзная реконструкция ждёт участок автодороги от пролива Ольхонские Ворота до посёлка Хужир. Её сделают двухполосной, шириной от шести до десяти метров. Стоимость строительства предварительно оценивается в два миллиарда рублей — с учётом сложной логистики по доставке строительных материалов. Например, щебень для насыпи придётся возить из карьера возле посёлка Баяндай, а это — 160 км от переправы. Кроме того, чтобы «перегнать» на остров серьёзную технику, которая нужна для сложных дорожных работ, придётся модернизировать причальные сооружения на Байкале и решать вопрос с водным транспортом.

К этому надо добавить многочисленные экологические ограничения. Ведь весь остров является центральной экологической зоной Байкальской природной территории, участки дороги прилегают к водоохранной зоне Байкала, здесь расположены объекты культурного наследия, а также Прибайкальский национальный парк. Приходится учитывать и высокую сейсмическую активность в центральной части озера, и то обстоятельство, что ремонтные работы придутся на пик туристического сезона.

Зачем менять авто на велосипед?

«Всё это требует инновационного подхода к планированию и строительству, — пояснил представитель одной из проектных организаций Евгений Школьников. — Нам приходится раздумывать и над снижением материалоёмкости при доставке грузов на остров, и над снижением экологической нагрузки на окружающую среду. К примеру, разместить временный асфальто-бетонный завод можно только в Хужире. Хотя в этом есть и свои плюсы: руководство муниципалитета, воспользовавшись случаем, может отремонтировать дороги в посёлке».

В итоге раздумья проектировщиков натолкнули их на мысль использовать для освещения дороги светодиодные светильники, электроэнергию для которых будут вырабатывать альтернативные источники — солнечные и ветровые генераторы. На протяжении пути также сделают барьерные ограждения, современную разметку и шумовые полосы. Тем не менее скоростной режим на трассе после реконструкции должен составить 80 км/час, на трудных участках — 60 км/час. Кроме того, дорога будет обустроена велодорожками.

«Ольхон ежегодно принимает тысячи туристов. Очевидно, что увеличение потока автотранспорта не способствует улучшению экологической обстановки на острове. И в этом случае приоритетной альтернативой автомобилю может стать велосипед. Поэтому мы делаем особый акцент на устройстве велодорожек. Они повысят безопасность, упорядочат движение и снизят ущерб прилегающим территориям, — уверен Евгений Школьников».