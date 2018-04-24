Долги по зарплате на Южном Урале выросли на 11 млн рублей

По общей сумме задолженности Челябинская область занимает второе место в УрФО после Свердловской.

Ситуация с невыплатой зарплаты только усугубляется. Если на 1 января 2018 года общая сумма задолженности по южноуральским предприятиям составляла 248 млн рублей, то к 1 апрелю она увеличилась на 11 млн Основными нарушителями являются предприятия-банкроты. Таких в области 89. « В ряде случаев заработная плата не выплачивается работодателями на протяжении несколько лет», — подчеркнул Пономарёв.

В региональной прокуратуре также пояснили, что правоохранительным органам удалось добиться выплаты задолженности по зарплате на сумму более 580 млн рублей. Возросла эффективность прокурорских проверок, по результатам которых было возбуждено 28 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты.

На коллегии прокуроры пришли к выводу, то самым действенным способом взыскать задолженность является коллективное обращение работников в прокуратуру. Доследственная проверка, штрафы и уголовные дела подталкивают работодателей гасить долги по зарплате. Именно через обращение в прокуратуру сотрудникам «Челябигипромеза» удалось ликвидировать полугодовую задолженность и вернуть около 30 млн рублей.