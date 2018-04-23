Юбилей Сочи: 18 фактов о 180-летнем городе

Краснодар . 23 апр. — Новая Кубань. Официальная летопись Сочи как единицы в составе Российской империи начинается с 1838 года. Именно тогда на побережье Черного моря был основан форт Александрия. Современное название будущий курортный город получил в 1896 году благодаря протекающей в этой местности одноименной реки. Однако это не значит, что обласканный морем и солнцем участок земли до этого пустовал: предполагается, что первые люди проникли в окрестности Сочи через Колхиду из Малой Азии 400—350 тысяч лет назад, то есть в эпоху раннего ашёля. ;

Фото / sgmbg.ru Становление Сочи как места отдыха и лечения пришлось на начало XX века: 14 июня 1909 года открылся первый в городе курорт — «Кавказская Ривьера». В 1940-х годах здесь идет массовое строительство санаториев, здравниц, активно формируется городская инфраструктура. Симпатию к курорту испытывают первые лица государства — по проекту личного архитектора Иосифа Сталина возводится дача Бочаров Ручей, нынешняя резиденция Президента РФ Владимира Путина

Современная история Сочи неразрывно связана с XXII Зимними Олимпийскими играми. В период подготовки к турниру мирового масштаба в инфраструктуру города было инвестировано 500 млрд рублей.

В подборке «НК» — 18 интересных фактов о «летней столице» России

1 По версии турецкого историка и географа Элвия Челеби, Сочи был назван в честь племени адыгов «соча», обитавших на этих землях до вхождения территории в состав Российской империи.

2 Существует легенда, что героя древнегреческих мифов Прометея, подарившего людям огонь, орлы терзали в горах в окрестностях Сочи.

3. Еще одна одна местная легенда: источник живой воды в городе получил название благодаря девушке по имени Мацеста, которая, желая исцелить своих родителей, отправилась на поклон к Духу гор и убедила его подарить людям источник живой воды.

4 Район Сочи был завоеван Российской империей в ходе русско-турецкой войны 1828-1829 гг.

5 С 28 декабря 1905 года по 5 января 1906 года существовала Сочинская республика.

6 Статус города Сочи получил в 1917 году.

7 В состав Краснодарского края Сочи вошел в 1937 году

8 В 1948-1958 годах Сочи имел статус города федерального значения. Как писала «НК», эти амбиции в городе до сих пор живы. ;

Фото / sgmbg.ru 9 Сочи — крупный транспортный узел Юга России. Город обслуживает Международный аэропорт Сочи, семь железнодорожных вокзалов: Сочи, Адлер, Лазаревская, Хоста, Олимпийский парк, Красная Поляна, Лоо и множество железнодорожных платформ для остановки электропоездов.

10 Сочи — самый длинный город России, и второй по этому показателю в мире. Протяженность российского курорта составляет 146 километров.

11 В 2012 году журнал Forbes назвал Сочи лучшим городом для ведения бизнеса в стране.

12 В Сочи снимались многие российские кинофильмы. В частности, на территории ныне заброшенного санатория им. Орджоникидзе снимался культовый для советских детей фильм «Старик Хоттабыч», а в районе Красной Поляны проходили съемки «Кавказской пленницы».

13 Первым городским старостой (тогдашний мэр города — прим. «НК») Сочи был прусский подданный Рейнгольд Иоганнович Гарбе. Вплоть до 1917 года Сочи управляли городские старосты, всего их за этот период было избрано было 11 человек.

14 Первым в истории Сочи мэром стал Николай Иванович Карпов . Он руководил городом неполных 10 лет и до последних дней жизни принимал активное участие в жизни курорта.

15 Нынешнего градоначальника Сочи Анатолия Пахомова называют «олимпийским мэром» — именно при нем город начал готовиться к крупнейшему международному соревнованию и успешно провел его. Впоследствии Пахомов и его команда, кроме всего прочего, занимались актуализацией олимпийского наследия.

16 На территории Сочи расположен самый популярный в стране горнолыжный курорт «Красная Поляна». ;

Красная Поляна Фото / Sergei Kazantsev

17 В 2009 году на пост главы Сочи претендовала известная российская балерина Анастасия Волочкова

18 В последние дни Сочи оказался в центре крупного скандала: в связи с «делом обманутых дольщиков» в городе были задержаны ряд