От форта к курорту: 180 лет со дня основания Сочи

Краснодар . 23 апреля — Новая Кубань. Согласно исторической хронике, 21 апреля 1838 года был заложен форт Александрия. Он находился в том самом месте, где сейчас простирается один из главных российских курортов Сочи Форт был заложен генерал-майором Андреем Михайловичем Симборским. Затем его переименовали в Навагинский. Сейчас Сочи — это летняя, южная и олимпийская столица России . — Написал у себя на странице в Facebook вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко . — День города, однако, празднуют в конце ноября — в день небесного покровителя Сочи, архангела Михаила. В честь юбилейной даты в Сочи проводятся различные праздничные и патриотические мероприятия. К сожалению, годовщина совпала с весьма нелицеприятными событиями. Напомним, что на прошлой неделе в Сочи были задержаны трое сотрудников городской администрации. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Связано это с массовой «зачисткой» кубанских чиновников, замешанных в многолетнем обмане дольщиков. Ситуацию держит на личном контроле Генпрокуратура РФ