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От форта к курорту: 180 лет со дня основания Сочи
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От форта к курорту: 180 лет со дня основания Сочи 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 23 апреля — Новая Кубань. Согласно исторической хронике, 21 апреля 1838 года был заложен форт Александрия. Он находился в том самом месте, где сейчас простирается один из главных российских курортов Сочи.
Форт был заложен генерал-майором Андреем Михайловичем Симборским. Затем его переименовали в Навагинский.
Сейчас Сочи — это летняя, южная и олимпийская столица России. — Написал у себя на странице в Facebook вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. — День города, однако, празднуют в конце ноября — в день небесного покровителя Сочи, архангела Михаила.
В честь юбилейной даты в Сочи проводятся различные праздничные и патриотические мероприятия.
К сожалению, годовщина совпала с весьма нелицеприятными событиями. Напомним, что на прошлой неделе в Сочи были задержаны трое сотрудников городской администрации. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Связано это с массовой «зачисткой» кубанских чиновников, замешанных в многолетнем обмане дольщиков. Ситуацию держит на личном контроле Генпрокуратура РФ.
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