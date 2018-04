Дрейк выпустил форму для старшеклассников в Майами

Кажется, теперь старшеклассники Майами — самые модные старшеклассники в мире. Сегодня Дрейк (31) выложил в Instagram фото школьной формы, которую он разработал специально для Miami High School.

Drake has already released the uniforms he promised the Miami High students when he was shooting the Gods Plan music video. 👀🔥 @champagnepapi #champagnepapi #drake #drizzy #ovo #teamdrake #teamdrizzy #godsplan

Публикация от Aubrey Drake Graham (@dontcomeforthedon)

22 Апр 2018 в 2:28 PDT Эмблему школы теперь украшает белая лента с надписью October’s Very Own, названием лейбла рэпера, а слева от нее на белом поло вышита строчка из песни Дрейка God's Plan «I only love my bed and my momma, I’m sorry» [Я люблю только свою кровать и маму, извините]. Стильно.

https://www.youtube.com/watch?v=xpVfcZ0ZcFM

Кстати, именно этой школе Дрейк пожертвовал $25 тыс. в клипе God’s Plan и, как оказалось, пообещал ученикам сделать для них школьную форму. Сдержал слово!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/drejk-vypustil-formu-dlya-starsheklassnikov-v-majami/