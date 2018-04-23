Ямочный ремонт дорог стартовал в Котельниках

Об этом сообщила глава городского округа Ирина Польникова.

В муниципальном образовании приступили к ямочному ремонту дорог. На данный момент подготовительные работы ведутся на промзоне микрорайона Силикат. Сегодня на данном участке дороги их должны завершить.

Завтра-послезавтра

специалисты приступят к укладке асфальта. Здесь устранят ямы на площади 400 квадратных метров

Глава Котельников добавила, что далее к ямочному ремонту приступят на улице Асфальтовой и при въезде в микрорайон Южный. В целом, как отметила Ирина Польникова, работы будут идти на всей территории города.

В первую очередь, при формировании списка дорог, где необходимо провести ямочный ремонт, учитывались обращения наших горожан, поступающие на портал «Добродел», а также для ликвидации опасных и аварийных ям. Контроль за исполнением работ будет вестись в постоянном режиме. Сотрудники профильного управления администрации могут отслеживать работы, в том числе, через специальное мобильное приложение

— Ирина Польникова.

Ранее по поручению главы Котельников была проведена оцифровка ям на дорогах. После 1 мая в городском округе начнется ремонт

улично-дорожной

сети. Впервые в этом году будет отремонтировано 9 улиц. На эти цели потратят около 20 миллионов рублей. Общая протяженность отремонтированных дорог составит порядка 3500 метров площадью почти 25 000 квадратных метров. Ранее