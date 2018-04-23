На замену лифтов в Ярославской области выделили 600 миллионов рублей

В 2018 году в 300 домах Ярославской области поменяют лифты. На это выделили 600 миллионов рублей из денег, полученных из фонда капремонта. Лифты поменяют в Ярославле , Ростове, Тутаеве Переславле-Залесском . Самые проблемные — в Тутаеве. Там 80% подъёмников уже давно работают на износ.

Самый большой объем работ запланирован в Ярославле. Горожане уже направили в фонд протоколы на замену 54 лифтов.

— Установка нового лифта никак не повлияет на выполнение других видов работ по капремонту, — подчеркнул заместитель директора регионального фонда содействия капитальному ремонту Ярославской области Дмитрий Жевраков. — Все, что стоит в плане, — крыши, фасады, инженерные сети — будет отремонтировано. Что касается оплаты, то никаких дополнительных сборов за замену лифтов с собственников не будет ни сейчас, ни в будущем.

В Ярославле менять лифты пора уже давно. Ведь больше половины уже давно отслужили свой срок.