Блогеры не узнали постаревшего рыжего из «Иванушек International»

Телеведущая «Россия 1» Наиля Аскер-заде опубликовала совместное фото с Андреем Григорьевым-Апполоновым, однако его вид шокировал подписчиков.

Телеведущая «Россия 1» Наиля Аскер-заде рассказала подписчикам о встрече с рыжеволосым певцом Андреем Григорьевым-Апполоновым из группы «Иванушки International» на своей странице в Instagram.

«Пыталась узнать, почему в песне не было куклы по имени Наиля, Андрей ответил, что те куклы в песне стали старше, а я только лучше. Когда училась в школе, сходила с ума от Иванушек», — сообщила телеведущая.

«Мне они тоже очень нравились, вся комната была в плакатах с ними… Рыжий выглядит не очень.. не узнала бы если встретила», — сообщила innochka_rus_.

«Боже, ну и вид у него», — удивилась miss.angel120591.

«Даа, Рыжий уже не тот, алкашка сделала свое дело», — считает fedosov197722.

Ранее солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов был доставлен в больницу с жалобами на сильную боль в желудке и кашель.