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Блогеры не узнали постаревшего рыжего из «Иванушек International»
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Блогеры не узнали постаревшего рыжего из «Иванушек International» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Телеведущая «Россия 1» Наиля Аскер-заде опубликовала совместное фото с Андреем Григорьевым-Апполоновым, однако его вид шокировал подписчиков.
Телеведущая «Россия 1» Наиля Аскер-заде рассказала подписчикам о встрече с рыжеволосым певцом Андреем Григорьевым-Апполоновым из группы «Иванушки International» на своей странице в Instagram.
«Пыталась узнать, почему в песне не было куклы по имени Наиля, Андрей ответил, что те куклы в песне стали старше, а я только лучше. Когда училась в школе, сходила с ума от Иванушек», — сообщила телеведущая.
«Мне они тоже очень нравились, вся комната была в плакатах с ними… Рыжий выглядит не очень.. не узнала бы если встретила», — сообщила innochka_rus_.
«Боже, ну и вид у него», — удивилась miss.angel120591.
«Даа, Рыжий уже не тот, алкашка сделала свое дело», — считает fedosov197722.
Ранее солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов был доставлен в больницу с жалобами на сильную боль в желудке и кашель.
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