5 светофоров не работают в Нижнем Новгороде 23 апреля

Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.

Согласно информации, в связи с отключением электроснабжения до 17:00 не работают следующие светофорные объекты:

— Улица Советская — улица Мануфактурная

— Южное шоссе-улица Старых Производственников

А с 9:00 до 12:00 будет отключен светофор на пересении улицы Веденяпина — магазин «Спорт». Кроме того, в связи с проведением плановых не работают светофоры:

— Комсомольское шоссе — улица Молитовская

— Проспект Гагарина — Автобусное кольцо.