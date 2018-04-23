Ещё
5 светофоров не работают в Нижнем Новгороде 23 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5 светофоров не работают в Нижнем Новгороде 23 апреля 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.
Согласно информации, в связи с отключением электроснабжения до 17:00 не работают следующие светофорные объекты:
— Улица Советская — улица Мануфактурная
— Южное шоссе-улица Старых Производственников
А с 9:00 до 12:00 будет отключен светофор на пересении улицы Веденяпина — магазин «Спорт». Кроме того, в связи с проведением плановых не работают светофоры:
— Комсомольское шоссе — улица Молитовская
— Проспект Гагарина — Автобусное кольцо.
Newsroom24: последние новости
Пункты выдачи транспортных пропусков к ЧМ-2018 заработали в Нижнем Карантин по бешенству объявлен в четырех районах Нижегородской области Реклама алкоголя сети магазинов «Красное&Белое» признана ненадлежащей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег206
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение41
Индия лишила Россию Су-57476
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги35
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском9
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение