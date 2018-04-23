5 светофоров не работают в Нижнем Новгороде 23 апреля 

Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения.
Согласно информации, в связи с отключением электроснабжения до 17:00 не работают следующие светофорные объекты:
— Улица Советская — улица Мануфактурная
— Южное шоссе-улица Старых Производственников
А с 9:00 до 12:00 будет отключен светофор на пересении улицы Веденяпина — магазин «Спорт». Кроме того, в связи с проведением плановых не работают светофоры:
— Комсомольское шоссе — улица Молитовская
— Проспект Гагарина — Автобусное кольцо.