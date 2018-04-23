В деле о гибели детей на Сямозере появились новые подробности

Сегодня в суде Петрозаводска прошло еще одно заседание, посвященное трагедии на озере Сямозеро, произошедшее в июне 2016 года. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что студенты Валерий Круподерщиков Павел Ильин , которые находятся на скамье подсудимых, работали вожатыми «Парк-отеля „Сямозеро“ без трудового договора.

Об этом сообщила суду свидетель Наталья Шевелева, которая в 2016 году занимала должность заместителя директора Петрозаводского педколледжа по учебно-производственной работе, где учились подсудимые.

Свидетель отметила, что договор был составлен, однако подписать его не успели и поэтому студенты работали по устной договоренности руководства педколледжа с директором лагеря Еленой Решетовой. Кроме того, подсудимые не изучали в колледже организацию и проведение водных походов.

Также Шевелева добавила, что руководство колледжа не вмешивалось в дела практикантов, так как считало, что за безопасность отвечает руководство лагеря. При этом она считает, что во время трагедии студенты повели себя достойно, сообщает агентство „Республика“