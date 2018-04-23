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В Оренбурге запускают садоводческие маршруты
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В Оренбурге запускают садоводческие маршруты 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Для оренбуржцев перед майскими праздниками запустят садоводческие маршруты. Так 28 апреля начнется обслуживание маршрутов, обеспечивающих проезд огородников и дачников до садовых участков и обратно.
Напомним, что 5 апреля администрация города объявила об открытом аукционе на оказание услуг по осуществлению перевозок жителей по регулируемым тарифам до дач. Единственная заявка поступила от Муниципального казенного предприятия «Оренбургские пассажирские перевозки».
Кстати, в прошлом году данная организация обслуживала 35 садоводческих маршрутов, оставшиеся 6 перевозили частные перевозчики. Сейчас с МКП заключается муниципальный контракт на текущий год.
Таким образом, на 41 дачном маршруте будет задействовано до 87 единиц транспорта. А при этом тариф составит 17 рублей.
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