В Госдуму внесли законопроект о единых протоколах лечения

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ по вопросам клинических рекомендаций», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина РФ

Цель законопроекта — повышение качества организации и оказания медицинской помощи за счет регламентации и унификации требований к клиническим рекомендациям и протоколам лечения, определяющим алгоритм действий медицинских работников в отношении пациентов в зависимости от клинических ситуаций. Законопроектом предусматривается введение понятий «клинические рекомендации» и «протокол лечения (протокол ведения пациента)», дополняется на сайте правительства.

Поясняется, что согласно законопроекту «клинические рекомендации» — это документы, содержащие информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медработника, с учётом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, других факторов, влияющих на результаты лечения. «Протокол лечения» — документ, разрабатываемый медицинской организацией и содержащий требования к применению клинической рекомендации в этой медорганизации, в том числе требования к последовательности действий медработника, схемы и применяемые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Добавляется, что законопроектом регулируется порядок разработки, утверждения и применения клинических рекомендаций и протоколов лечения.