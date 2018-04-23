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В Госдуму внесли законопроект о единых протоколах лечения
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В Госдуму внесли законопроект о единых протоколах лечения 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение качества организации и оказания медпомощи за счет унификации протоколов лечения, сообщается на сайте кабмина.
"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ по вопросам клинических рекомендаций», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина РФ.
Цель законопроекта — повышение качества организации и оказания медицинской помощи за счет регламентации и унификации требований к клиническим рекомендациям и протоколам лечения, определяющим алгоритм действий медицинских работников в отношении пациентов в зависимости от клинических ситуаций. Законопроектом предусматривается введение понятий «клинические рекомендации» и «протокол лечения (протокол ведения пациента)», дополняется на сайте правительства.
Поясняется, что согласно законопроекту «клинические рекомендации» — это документы, содержащие информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая описание последовательности действий медработника, с учётом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, других факторов, влияющих на результаты лечения. «Протокол лечения» — документ, разрабатываемый медицинской организацией и содержащий требования к применению клинической рекомендации в этой медорганизации, в том числе требования к последовательности действий медработника, схемы и применяемые методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, включая назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий.
Добавляется, что законопроектом регулируется порядок разработки, утверждения и применения клинических рекомендаций и протоколов лечения.
Кроме того, согласно законопроекту, Минздрав РФ предлагается наделить полномочиями по утверждению перечня заболеваний или состояний, в соответствии с которым будут разрабатываться клинические рекомендации. Также Минздрав будет утверждать порядок разработки рекомендаций, типовые формы и требования к их структуре. Также законопроектом предлагается ввести обязанность медицинских организаций по разработке протоколов лечения по типовой форме на основе соответствующих клинических рекомендаций.
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