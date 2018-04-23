Проект о праве заключенных работать на гражданских предприятиях могут рассмотреть в первом чтении в мае

Авторы законопроекта, который позволяет использовать труд заключенных на гражданских предприятиях, рассчитывают, что документ будет рассмотрен депутатами Госдумы в первом чтении в мае. Об этом в ходе круглого стола, посвященного обсуждению соответствующей инициативы, сообщил один из авторов проекта сенатор Дмитрий Шатохин «В марте мы его внесли, уже есть заключение правительства Российской Федерации . Рассчитываем, что в мае его уже в первом чтении Госдума начнет рассматривать», — сказал Д. Шатохин. Сенатор уточнил, что целью законопроекта является более широкое использование труда заключенных на гражданских предприятиях. Ранее сообщалось, что законопроект, разработанный в Совете Федерации , даст возможность тем, кто приговорен к принудительным работам или отбывает наказание в колониях-поселениях, по согласованию с администрацией работать за пределами исправительного учреждения, в том числе на частных предприятиях.