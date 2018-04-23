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Мужчина нашел на улице банковскую карту и заработал уголовное дело
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Мужчина нашел на улице банковскую карту и заработал уголовное дело 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
21-молодой человек заказал по чужой карте в Интернете бракованные гаджеты.
39-летняя петрозаводчанка заявила в полицию о краже, ущерб от которой составил 4500 рублей. По информации МВД, женщина отдала банковскую карту сыну, чтобы он купил продукты. К вечеру ей пришло смс-уведомление о списании средств за покупку в зарубежном интернет-магазине. Жительница карельской столицы связалась с сыном и узнала, что подросток ничего не приобретал, а карта пропала. Предположение о том, что карту могли выкрасть из куртки в гардеробе, не подтвердились.
Оказалось, что после уроков ребенок пошел гулять с друзьями, во время променада карта выпала и ее подобрал прохожий — 21-летний молодой человек, который заказал мобильный телефон и портативную аудиоколонку. Молодой человек сознался в краже и возместил ущерб. Фигурант уголовного дела признался, что чужие деньги потратил впустую, поскольку гаджеты имели брак и сломались.
По материалам: ptzgovorit.ru
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