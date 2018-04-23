Проведение публичных слушаний об исполнении бюджета города Пскова за 2017 год перенесено 

Публичные слушания «Об исполнении бюджета города Пскова за 2017 год» пройдут 27 апреля в 18:00 в зале заседаний Псковской городской дум: как сообщает пресс-служба городских властей, соответствующее постановление подписал глава Пскова Иван Цецерский. Ранее дата публичных слушаний была назначена на 24 апреля. Докладчиком на слушаниях выступит начальник финуправления администрации Пскова Тамара Винт. Она также представлит анализ исполнения расходной и доходной частей бюджета за предыдущий год. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».