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Ульяновский госуниверситет открывает площадку «Девочки в IT»
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Ульяновский госуниверситет открывает площадку «Девочки в IT» 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
УлГУ станет региональной площадкой международного проекта DIGIGIRLZ — «Девочки в IT».
Акция пройдет по всему миру 23-30 апреля в рамках социального проекта Microsoft «Твой курс: ИТ для молодежи» и программы «Код-класс». В Ульяновском государственном университете площадкой этих инициатив является Центр интернет-образования, который и станет главным идеологом акции DIGIGIRLZ в Ульяновске.
Акция «Девочки в IT» призвана предоставить дополнительные возможности для профориентации как можно большему числу школьниц по всей стране и вдохновить новое поколение (Z) девочек строить успешное будущее в сфере или с помощью информационных технологий.
Успешные представительницы IT-профессий поделятся со школьницами историями о своей карьере, в центрах «Твой курс: ИТ для молодежи» и школьных клубах программирования «Код-класс» педагоги и волонтеры проекта проведут Дни технологий и IT-карьеры для девочек и девушек 12 -22 лет. В программу этих дней войдут открытые профориентационные встречи, классные часы, тренинги, мастер-классы по программированию и знакомству с современными технологиями.
Участницы смогут узнать о карьерных возможностях в IT-индустрии и ресурсах для самообразования, подружиться с современными технологиями и осознать важность развития ИКТ-навыков для достижения успеха.
26 апреля в УлГУ пройдет кейс-конференция «Женщины в цифровой среде», состоится награждение сотрудниц IT-компаний и предпринимательниц в цифровой сфере благодарственными письмами губернатора Ульяновской области, в медиацентре УлГУ будет организована запись тематического ток-шоу. Кроме того, в дни акции школьницы станут гостями университетского Центра интернет-образования и других площадок вуза.
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