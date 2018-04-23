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Яровая разработала закон о единой системе контроля безопасности
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Яровая разработала закон о единой системе контроля безопасности 

BFM.RU 31 минуту назад
Фото: РАПСИ
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект о единой системе контроля за безопасностью россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как пояснила Яровая, комплекс «Безопасный город» — это сбор и обработка данных в режиме реального времени. Все объекты массового пребывания людей заводятся в систему единого контроля, в аппаратном центре тут же появляется информация о текущем состоянии объекта.
Вся система направлена в первую очередь на упреждение чрезвычайных ситуаций, подчеркнула вице-спикер Госдумы. Комплекс позволит существенно повысить уровень безопасности мест массового пребывания людей и улучшить систему прогнозирования и профилактики рисков.
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