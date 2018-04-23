В Госдуме разработали проект по обеспечению системы «Безопасный город»

"Вице-спикер ГД, член межведомственной комиссии по внедрению и развитию систем АПК «Безопасный город» Ирина Яровая разработала законопроект по правовому обеспечению построения единой унифицированной системы комплексной безопасности АПК «Безопасный город» и по формированию единого алгоритма взаимодействия всех органов власти", — говорится в сообщении.

По мнению Яровой, наличие единого координатора и единых стандартов сможет решить не только задачи системного подхода в обеспечении безопасности, но и позволит максимально эффективно использовать технические и финансовые возможности. Она также предложила рассмотреть законопроект на межведомственной комиссии, чтобы ускорить процесс обеспечения безопасности в населенных пунктах всей России . В настоящее время текст законопроекта направлен вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Рогозину и в профильные министерства для проработки. Ранее межведомственная комиссия поддержала предложение Ирины Яровой о необходимости выработки правового регулирования внедрения «Безопасного города».

Вице-спикер пояснила, что все объекты массового пребывания людей будут заводиться в систему единого контроля и наблюдения за безопасностью, а в едином аппаратном центре — тут же появляться информация о текущем состоянии безопасности объекта, например, о том, какой объект отключен от наблюдения или где не работает пожарная сигнализация.

"Вся система направлена, прежде всего, на упреждения возникновения чрезвычайной ситуации", — сообщила Яровая.