И. Яровая разработала законопроект по построению единой унифицированной системы комплексной безопасности 

Депутат Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект по правовому обеспечению построения единой унифицированной системы комплексной безопасности АПК «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе депутата.
«Ирина Яровая разработала законопроект по правовому обеспечению построения единой унифицированной системы комплексной безопасности АПК «Безопасный город» и по формированию единого алгоритма взаимодействия всех органов власти. Это позволит существенно повысить уровень безопасности граждан, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей, улучшить систему прогнозирования и профилактики рисков», — говорится в сообщении.
Текст законопроекта направлен в правительство РФ и профильные министерства для проработки.
«Наличие единого координатора и единых стандартов сможет решить не только задачи системного подхода в обеспечении безопасности, но и позволит максимально эффективно использовать технические и финансовые возможности. Предлагаю рассмотреть законопроект на Межведомственной комиссии, чтобы ускорить процесс обеспечения безопасности в населенных пунктах всей России», — приводятся в материале слова И. Яровой.
Отмечается, что вся система направлена на упреждения возникновения чрезвычайной ситуации.