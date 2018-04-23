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И. Яровая разработала законопроект по построению единой унифицированной системы комплексной безопасности
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И. Яровая разработала законопроект по построению единой унифицированной системы комплексной безопасности 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Депутат Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект по правовому обеспечению построения единой унифицированной системы комплексной безопасности АПК «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе депутата.
«Ирина Яровая разработала законопроект по правовому обеспечению построения единой унифицированной системы комплексной безопасности АПК «Безопасный город» и по формированию единого алгоритма взаимодействия всех органов власти. Это позволит существенно повысить уровень безопасности граждан, объектов жизнеобеспечения и массового пребывания людей, улучшить систему прогнозирования и профилактики рисков», — говорится в сообщении.
Текст законопроекта направлен в правительство РФ и профильные министерства для проработки.
«Наличие единого координатора и единых стандартов сможет решить не только задачи системного подхода в обеспечении безопасности, но и позволит максимально эффективно использовать технические и финансовые возможности. Предлагаю рассмотреть законопроект на Межведомственной комиссии, чтобы ускорить процесс обеспечения безопасности в населенных пунктах всей России», — приводятся в материале слова И. Яровой.
Отмечается, что вся система направлена на упреждения возникновения чрезвычайной ситуации.
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