В Магасе установили 10 таксофонов с Wi-Fi и зарядками для телефонов

В столице Ингушетии установили первые 10 инновационных зеленых таксофонных будок, оформленных в английском стиле. Новые таксофоны оснащены Wi-Fi, USB-зарядками для мобильных телефонов, платежными терминалами и кнопками вызова такси и полиции.

«Таксофоны в Магасе были и ранее, но они не вписывались в общий архитектурный ландшафт столицы, выглядели достаточно устаревшими. Нам захотелось красиво обыграть и осовременить эти объекты. С учетом того, что таксофоны сегодня как средство связи уже не так популярны, мы сделали эти объекты многофункциональными и полезными — в первую очередь для удобства наших жителей», — сообщил мэр Магаса Беслан Цечоев. Его слова передаются на сайте регионального постпредства.

Он также отметил, что в кабинах, которые устанавливаются совместно с «Ростелекомом», установлены специальные планшеты для связи с мэрией города, такие же, как на автобусных остановках. «На планшете можно выбрать один из трех языков — русский, ингушский или английский. Направить свои предложения или жалобы в мэрию можно в текстовом, видео— или аудиоформате. Автоматически информация поступает на специальный сервер мэрии, где эти обращения уже отдельно обрабатываются, а также мне на мобильный телефон», — пояснил мэр.

Таксофоны, включая системы видеонаблюдения внутри и снаружи, работают на солнечных батареях.

Это не первые необычные новшества, появившиеся на улицах Магаса. Ранее здесь установили скамейки с подогревом на солнечных батареях, wi-fi роутером и USB-разъемами, а также «умные» остановки, в которых можно не только подключиться к интернету, но и воспользоваться электронной библиотекой, купить кофе в автомате и даже отправить жалобу в администрацию.