На Ставрополье продолжается проведение информационно-просветительского проекта «Вехи эпох российской полиции»

О самых интересных исторических событиях ведомства рассказал майор милиции в отставке Николай Фунтов. Школьники узнали о том, что задачи, поставленные перед правоохранителями прошлых лет в борьбе с преступностью, в обеспечении общественного порядка и профилактики правонарушений, полностью совпадают с обязанностями современного сотрудника полиции.

В рамках беседы полицейские продемонстрировали ребятам слайды, на которых изображена форменная одежда рядового, сержанта и офицера всех времен становления российской полиции.

Завершая встречу, организаторы ответили на все интересующие вопросы школьников.

По мнению сотрудников полиции, такие мероприятия позволяют воспитать активную гражданскую позицию у подрастающего поколения и сформировать позитивное мнение о деятельности органов внутренних дел.