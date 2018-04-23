На Ставрополье продолжается проведение информационно-просветительского проекта «Вехи эпох российской полиции» 

В рамках информационно-просветительского проекта «Вехи эпох российской полиции» сотрудники ОМВД России по городу Железноводску и ветераны органов внутренних дел встретились со школьниками. Участники мероприятия рассказали ребятам об истории образования Министерства внутренних дел.
О самых интересных исторических событиях ведомства рассказал майор милиции в отставке Николай Фунтов. Школьники узнали о том, что задачи, поставленные перед правоохранителями прошлых лет в борьбе с преступностью, в обеспечении общественного порядка и профилактики правонарушений, полностью совпадают с обязанностями современного сотрудника полиции.
В рамках беседы полицейские продемонстрировали ребятам слайды, на которых изображена форменная одежда рядового, сержанта и офицера всех времен становления российской полиции.
Завершая встречу, организаторы ответили на все интересующие вопросы школьников.
По мнению сотрудников полиции, такие мероприятия позволяют воспитать активную гражданскую позицию у подрастающего поколения и сформировать позитивное мнение о деятельности органов внутренних дел.