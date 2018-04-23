Эксперт прокомментировал прогноз Банка России по росту зарплат для бюджетников

«Приходится признавать, что факторов, способных негативно повлиять на прогноз Центробанка по росту зарплат, достаточно много», — заявил эксперт.

В частности, по его словам, во многих отраслях доходы компаний не растут прогнозируемыми регулятором темпами.

Вместе с тем, считает Хестанов, вероятность, что ожидания ЦБ оправдаются, есть, и основное условие здесь — повышение выплат бюджетникам.