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Эксперт прокомментировал прогноз Банка России по росту зарплат для бюджетников
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Эксперт прокомментировал прогноз Банка России по росту зарплат для бюджетников 

RT на русском 58 минут назад
Фото: planet-today.ru
Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Банка России по росту зарплат для бюджетников.
«Приходится признавать, что факторов, способных негативно повлиять на прогноз Центробанка по росту зарплат, достаточно много», — заявил эксперт.
В частности, по его словам, во многих отраслях доходы компаний не растут прогнозируемыми регулятором темпами.
Вместе с тем, считает Хестанов, вероятность, что ожидания ЦБ оправдаются, есть, и основное условие здесь — повышение выплат бюджетникам.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2018 году кабмин на повышение зарплат бюджетников дополнительно выделит более 136 млрд рублей.
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