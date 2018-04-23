Более 300 многоквартирных домов Челябинска реконструируют к саммитам ШОС и БРИКС

МОСКВА ,23 апреля. / ТАСС /. Более 300 домов, которые находятся на гостевых маршрутах Челябинска , приведут в надлежавший вид к саммитам ШОС БРИКС , которые пройдут в 2020 году. Внешний облик зданий станет единообразным, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"Более 60 волонтеров участвовали в осмотре строений, они насчитали 138 многоквартирных домов, которые не вошли в перечень объектов программы капремонтов на текущий год. Информация передана региональному оператору. Всего в надлежащий вид предстоит привести 306 многоквартирных домов, которые находятся на гостевых маршрутах Челябинска", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по словам гендиректора регоператора капремонта области Вадим Борисова, по каждому из домов будет составлен проект реконструкции, их внешний облик будет единообразным. Губернатор поручил разработать проекты к июню текущего года.