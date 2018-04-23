В Волгограде нанесут еще один удар по «заказным» маршруткам 

Волгоградские власти продолжают бороться с «заказными» маршрутками в областном центре.
Депутаты облдумы готовятся внести изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам». Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы, согласно планируемым поправкам, власти определят места, от которых «заказные» маршрутки смогут отправляться не более трех раз в месяц. Для более регулярного выхода на линию перевозчикам необходимо будет согласовывать свою работу с органом местного самоуправления. Подобная поправка позволит чиновникам включать в перечень мест, отправления из которых будут запрещены более трех раз в месяц, к примеру, конечные остановки маршруток.