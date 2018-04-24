Александр Лукашенко: Безопасность Беларуси — в единстве народа

Обозначив безопасность как «осязаемое явление», президент дал понять, что сегодня «особенно остро чувствуется, как легко ее потерять и каких неимоверных усилий стоит ее сохранить». Обостряется борьба за место в мировой иерархии. Стратегическое соперничество, конкуренция между государствами стали обыденными явлениями. «Все это сопровождается ростом напряженности и конфронтации, которые уже начинают зашкаливать», — констатировал президент РБ.

Глава государства вынужден был с сожалением признать, что в мире вновь делается ставка на силу как способ обеспечения и продвижения своих интересов. «Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше — ледяной. Это взрывоопасная ситуация. Она со всей очевидностью демонстрирует, насколько хрупким может быть мир», — отметил он. Вот почему, по его глубокому убеждению, «безопасность страны — в единстве народа, сильной внутренней и внешней политике государства».

В этих обстоятельствах, отметил президент, особо актуальны миролюбивая, сбалансированная внешняя политика всех государств, которой придерживается и Беларусь , а также инициативы РБ: продвижение идей совместимости в Большой Европе, партнерство различных интеграционных объединений, обновление общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности, сотрудничества.

"Для наших союзников Беларусь с ее общественно-политическим согласием, межконфессиональным миром и беспроблемной для соседей и других государств политикой представляет собой особую ценность", — уверен Лукашенко . Он заметил, что удерживать равновесие внутри страны, когда во многих регионах мира неспокойно, сейчас особенно важно.

"Мы видим, как легко нагнетают панику и истерию растиражированные в сетях и на информационных порталах сообщения провокационного характера. Именно так в двадцать первом веке начинаются революции в их «цветной» версии, которые печально заканчиваются для самих же участников. Тем, кто рассуждает сегодня на тему: нужна ли нам армия, необходима ли милиция, — советую съездить в страны, переболевшие «арабской весной», или даже в сердце Европы, накрытое миграционной волной. Пообщаться там с обычными людьми и узнать, чувствуют ли они себя дома защищенными", — сказал Лукашенко.

Особое внимание оратор уделил жесткому протекционизму в экономических отношениях между странами. Он подчеркнул, что «фактически ломается мировая система торговли», а планету захлестнули экономические войны. США сражаются с Китаем . Одновременно развернулась масштабная санкционная война против России . «Дошли до того, что по совету из-за океана Евросоюз ограничивает собственные компании, работающие на нефтяном рынке с нашей восточной соседкой», — обратил внимание лидер Беларуси.

Обращаясь к своему народу и парламентариям, президент с определенным оптимизмом признал, что негативные тенденции последних лет в стране преодолены. «Откровенно говоря, год назад мы были настроены на более скромные результаты, чем получили. Эффективность, с которой работала наша страна, и кропотливый труд белорусского народа дали положительный результат», — добавил оратор.

В этой связи президент потребовал от правительства ежегодно увеличивать долю расходов, направляемых на социальные нужды. По его мнению, недостаточно эффективное управление экономикой со стороны кабинета министров напрямую влияет на бюджетную политику. Причем это характерно для последних пятнадцати лет его работы. «Требую от правительства ежегодно увеличивать долю расходов, направляемых на социальные нужды. Именно так мы можем стимулировать рождаемость, помогать многодетным семьям, пожилым людям — всем тем, кто реально нуждается во внимании государства», — сказал белорусский лидер.

Кроме того, он поручил Совету Министров и Национальному банку внести пакет системных предложений по формированию и эффективному функционированию финансового рынка страны, предупредив чиновников, что за эти документы они будут нести полную ответственность, и «все предложения должны быть состыкованными со всей нашей экономической и финансовой политикой», — указал президент.

Традиционно на оглашение Послания в Овальный зал Дома правительства приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов государственного управления, крупнейших предприятий, ведущих вузов, банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации.