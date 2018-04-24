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Три судьи Псковского областного суда подали заявления об отставке по собственному желанию
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Три судьи Псковского областного суда подали заявления об отставке по собственному желанию 

Псковская губерния 2 часа назад
На заседании квалификационной коллегии судей Псковской области, которое пройдёт 27 апреля, будут рассмотрены сразу три заявления судей Псковского областного суда об отставке по собственному желанию: заявления подали Роман Рубанов, Оксана Виноградова и Лариса Боброва. Заявления поданы в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» — письменное заявление судьи об отставке по собственному желанию. В пресс-службе Псковского областного суда «Псковской губернии» информацию подтвердили, отметив, что причины заявлений об отставке связаны исключительно с личными планами судей: практически все они планировали покинуть свои посты уже достаточно давно, добавили в пресс-службе. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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