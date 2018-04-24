Три судьи Псковского областного суда подали заявления об отставке по собственному желанию 

На заседании квалификационной коллегии судей Псковской области, которое пройдёт 27 апреля, будут рассмотрены сразу три заявления судей Псковского областного суда об отставке по собственному желанию: заявления подали Роман Рубанов, Оксана Виноградова и Лариса Боброва. Заявления поданы в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» — письменное заявление судьи об отставке по собственному желанию. В пресс-службе Псковского областного суда «Псковской губернии» информацию подтвердили, отметив, что причины заявлений об отставке связаны исключительно с личными планами судей: практически все они планировали покинуть свои посты уже достаточно давно, добавили в пресс-службе. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».