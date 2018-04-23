Ещё
Самым богатым депутатом Псковского областного Собрания стал Сергей Быков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самым богатым депутатом Псковского областного Собрания стал Сергей Быков 

Псковская губерния 1 час назад
Депутаты Псковского областного Собрания опубликовали декларации о доходах в 2017 году: наибольшие доходы в прошлом году получил предприниматель из Порхова Сергей Быков (фракция «Единая Россия»), он задекларировал 15 млн 016 тыс. 816 рублей. Вторым по доходам стал директор предприятия «Псковметалл» Анатолий Тиханов (фракция «Единая Россия»), он указал доходы в размере 9 млн 136 тыс. 170 рублей. На третьем месте — Алексей Фёдоров (фракция «Единая Россия»): его доходы составили 6 млн 295 тыс. рублей, однако 5 млн из них были получены от продажи имущества. В пятёрку также вошли Ян Лузин (фракция «Единая Россия») с доходами в 6 млн 172 тысю 721 рубль и Сергей Сосновский (фракция КПРФ), указавший в качестве доходов 5 млн 363 тыс. 800 рублей. Один из постоянных лидеров «денежного рейтинга» Алексей Севастьянов указал в качестве доходов 426 тыс. 406 рублей и стал третьим с конца по величине доходов. Добавим, что свою декларацию о доходах не опубликовал вице-спикер, директор ЗАО «ПсковПолимер» Юрий Сорокин, в прошлый раз его доходы превысили 11 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Псковский областной суд обязал снести металлическое ограждение на территории Изборского кладбища На дом депутата Пустошкинского районного Собрания от «Яблока» напали в третий раз Администрации муниципалитетов Псковской области выдадут ветеранам войны по 1 тысяче рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег195
Индия лишила Россию Су-57472
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»162
Москва назвала цель ударов по Сирии42
Модель Playboy обокрали в Подмосковье29
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение