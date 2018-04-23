Самым богатым депутатом Псковского областного Собрания стал Сергей Быков 

Депутаты Псковского областного Собрания опубликовали декларации о доходах в 2017 году: наибольшие доходы в прошлом году получил предприниматель из Порхова Сергей Быков (фракция «Единая Россия»), он задекларировал 15 млн 016 тыс. 816 рублей. Вторым по доходам стал директор предприятия «Псковметалл» Анатолий Тиханов (фракция «Единая Россия»), он указал доходы в размере 9 млн 136 тыс. 170 рублей. На третьем месте — Алексей Фёдоров (фракция «Единая Россия»): его доходы составили 6 млн 295 тыс. рублей, однако 5 млн из них были получены от продажи имущества. В пятёрку также вошли Ян Лузин (фракция «Единая Россия») с доходами в 6 млн 172 тысю 721 рубль и Сергей Сосновский (фракция КПРФ), указавший в качестве доходов 5 млн 363 тыс. 800 рублей. Один из постоянных лидеров «денежного рейтинга» Алексей Севастьянов указал в качестве доходов 426 тыс. 406 рублей и стал третьим с конца по величине доходов. Добавим, что свою декларацию о доходах не опубликовал вице-спикер, директор ЗАО «ПсковПолимер» Юрий Сорокин, в прошлый раз его доходы превысили 11 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».