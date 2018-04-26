Депутаты Псковского областного Собрания разрешили голосовать гражданам на выборах губернатора по месту нахождения 

Поправки в Избирательный кодекс Псковской области приняли депутаты Псковского областного Собрания. Законопроект предусматривает возможность участия в голосовании не по месту регистрации, а по месту нахождения гражданина в дату выборов на основании поданного избирателем заявления в территориальную избирательную комиссию. Досрочное голосование и голосование по открепительным удостовереням на выборах губернатора применяться не будет. За изменения в кодекс в двух чтениях проголосовали 30 депутатов, девять — против, один воздержался. Против законопроекта выступили представители фракций «Яблоко», ЛДПР и КПРФ. «Любое изменение законодательства перед выборами — это рост недоверия к избирательной системе. Никаких защит, чтобы один и тот же человек проголосовал только один раз, не существует. Только ЦИК официально установил, что 669 человек проголосовал не один раз — и это только официально», — заявил руководитель фракции демократов Лев Шлосберг. Его поддержал член фракции КПРФ Виктор Дуля. «Что-то слишком поспешно избирательная комиссия стала кромсать этот документ. Еще не объявлены выборы. Каждый раз, как только новые выборы, у нас происходят какие-то изменения!» — заявил Дуля. Он также поддержал Мы можем вам представить массу писем и звонков, где люди говорят: пока не будет возможности хотя бы пять процентов ручного пересчёта голосов КОИБов, то можно заранее вручать мандат губернатора Ведерникову», — отметил коммунист. Он заявил, что законопроект принимать в таком виде нельзя и предложил внести пункт о пересчёте пяти процентов бюллетеней КОИБов по требованию партий или наблюдателей. «Не надо переобуваться опять перед выборами!» — попросил руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков. Спикер Собрания Александр Котов заявил, что пересчёт голосов, обработанных КОИБами, в Псковской области существует и попросил Дулю не сеять недоверие и не вводить в заблуждение депутатов и избирателей. «С такими суждениями, как у товарищей напротив, мы придём к мыслям армянской оппозиции! Что нужно выбирать власть на площади» — возмутился словам оппозиции единоросс Алексей Севастьянов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».