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В Печатниках починили поврежденный желтый буй
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В Печатниках починили поврежденный желтый буй 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Новые печатники
В Печатниках починили поврежденный желтый буй — он располагался рядом с проезжей частью в проезде №4294. Работы прошли по просьбе местной жительницы, которая написала о проблеме на портал «Наш город».
Ремонт прошел в установленные законом сроки.
«Выполнены работы по восстановлению дорожного ограждения. Замечание устранено, — говорится в сообщении на портале «Наш город» за подписью и.о. главы управы района Печатники Альберта Юмадилова.
Напомним, портал «Наш город» был создан несколько лет назад для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. (то)
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