В Печатниках починили поврежденный желтый буй

В Печатниках починили поврежденный желтый буй — он располагался рядом с проезжей частью в проезде №4294. Работы прошли по просьбе местной жительницы, которая написала о проблеме на портал «Наш город».

Ремонт прошел в установленные законом сроки.

«Выполнены работы по восстановлению дорожного ограждения. Замечание устранено, — говорится в сообщении на портале «Наш город» за подписью и.о. главы управы района Печатники Альберта Юмадилова