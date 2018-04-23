Проекты индивидуальных жилых домов будут утверждать органы местного самоуправления Нижегородской области

Проект изменений в закон «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» обсудили 23 апреля депутаты Законодательного собрания региона. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Поправки на рассмотрение членов комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК внес глава региона Глеб Никитин . Они направлены на приведение регионального закона в соответствие с Градостроительным кодексом РФ и совершенствование областного законодательства.

Действующий областной закон будет дополнен статьей, в соответствии с которой перечень объектов капитального строительства будет утверждаться правительством Нижегородской области

В то же время согласование проектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования будет передано органом местного самоуправления.

Как сообщил председатель комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Олег Шавин , «изменения дадут больше возможностей городской администрации претворять в жизнь те планы, которые они хотят осуществлять в части градостроительства».

Законопроект рекомендован к принятию региональным парламентом в двух чтениях.

Напомним, закон «О тишине» могут ужесточить в Нижегородской области.