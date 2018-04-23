Ещё
В Нижнем Тагиле определят участника концессии в сфере водоснабжения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижнем Тагиле определят участника концессии в сфере водоснабжения 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
23 апреля мэрия Нижнего Тагила должна определиться с заявками на участие в концессионном соглашении по водоподготовке и водоочистке.
В настоящее время есть две заявки от российско-венгерского предприятия «Уральская водная компания», который выступает инициатором концессии, и от «Российской коммунальной системы», входящей в частную бизнесс-группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Не исключена и третья заявка от ПАО «Облкоммунэнерго», принадлежащего Правительству Свердловской области и бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, однако точная информации на этот счет еще не поступала.
Сегодня администрации Нижнего Тагила официально объявит о принятых, либо отклоненных заявках. В случае отклонения какой-либо из заявок, необходимо будет назвать причину такого решения. А если на концессию примут несколько заявок, то мэрия города должна будет объявить соответствующий конкурс.
Уральский меридиан: последние новости
УрФО: мэр-невидимка, пять «Побед» и 39 жён На Ямале запущена инновационная котельная мощностью 12 мегаватт В Златоусте отменили закупку на обработку от клещей парков и скверов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег208
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение47
Индия лишила Россию Су-57473
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги38
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском9
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение