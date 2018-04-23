В Нижнем Тагиле определят участника концессии в сфере водоснабжения 

23 апреля мэрия Нижнего Тагила должна определиться с заявками на участие в концессионном соглашении по водоподготовке и водоочистке.
В настоящее время есть две заявки от российско-венгерского предприятия «Уральская водная компания», который выступает инициатором концессии, и от «Российской коммунальной системы», входящей в частную бизнесс-группу «Ренова» Виктора Вексельберга. Не исключена и третья заявка от ПАО «Облкоммунэнерго», принадлежащего Правительству Свердловской области и бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву, однако точная информации на этот счет еще не поступала.
Сегодня администрации Нижнего Тагила официально объявит о принятых, либо отклоненных заявках. В случае отклонения какой-либо из заявок, необходимо будет назвать причину такого решения. А если на концессию примут несколько заявок, то мэрия города должна будет объявить соответствующий конкурс.