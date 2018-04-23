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8 магазинов сети «Красное&Белое» оштрафовали за продажу табака рядом со школами
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8 магазинов сети «Красное&Белое» оштрафовали за продажу табака рядом со школами 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
8 магазинов сети «Красное&Белое» вели торговлю табаком на расстоянии менее чем 100 метров до границы территории образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
В ходе проведения проверки региональных Роспотребнадзором установлено, что один их магазинов-нарушителей улице Бекетова находился в 7,8 м от детского клуба. Торговая точка на улице Ватутина продавала сигареты в 50 метрах от школы.
За I квартал этого года сотрудники надзорного ведомства проверили 64 предприятия торговли. В результате было возбуждено 25 дел об административном правонарушении. За нарушение антитабачного законодательства наложено штрафов более чем 400 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что реклама алкоголя сети магазинов «Красное&Белое» признана ненадлежащей.
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