8 магазинов сети «Красное&Белое» оштрафовали за продажу табака рядом со школами

8 магазинов сети «Красное&Белое» вели торговлю табаком на расстоянии менее чем 100 метров до границы территории образовательных учреждений. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ходе проведения проверки региональных Роспотребнадзором установлено, что один их магазинов-нарушителей улице Бекетова находился в 7,8 м от детского клуба. Торговая точка на улице Ватутина продавала сигареты в 50 метрах от школы.

За I квартал этого года сотрудники надзорного ведомства проверили 64 предприятия торговли. В результате было возбуждено 25 дел об административном правонарушении. За нарушение антитабачного законодательства наложено штрафов более чем 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что реклама алкоголя сети магазинов «Красное&Белое» признана ненадлежащей.