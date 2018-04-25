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В Подмосковье за три месяца 2018 года изъято более 250 тыс. литров контрафактного алкоголя
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В Подмосковье за три месяца 2018 года изъято более 250 тыс. литров контрафактного алкоголя 

ТАСС 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной полиции изъяли из незаконного оборота более 250 тыс. литров алкоголя и спирта с января по март 2018 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду начальник 4-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Московской области Александр Батаев.
"В первом квартале 2018 года подразделениями УЭБиПК выявлены 73 преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, пресечена деятельности шести незаконных производств. Из незаконного оборота изъято свыше 200 тыс. литров готовой продукции и свыше 50 тыс. литров спирта", — сказал он.
По его словам, ежегодно в Подмосковье производится более 25 млн декалитров (250 млн литров) алкогольной продукции, что составляет 10% от всего производимого в России алкоголя. Подразделения УЭБиПК занимаются выявлением нелегальных производств алкоголя и ведут учет зарегистрированных компаний-производителей. «В год на территории Московской области производится свыше 25 млн декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции, что от общего количества произведенной на территории РФ [алкогольной продукции] составляет порядка 10%», — отметил он.
По словам Батаева, в Подмосковье зарегистрированы и официально производят и реализуют алкоголь более 10 тыс. юридических лиц.
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