Нелегальный оборот молочной продукции обсудили на заседании рабочей группы в Подмосковье

Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту молочной продукции на территории Подмосковья состоялось в четверг, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по информационной политике Московской области.

«Состоялось четвертое заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту молочной продукции на территории Московской области», — говорится в сообщении.

В работе заседания приняли участие члены рабочей группы представители Минсельхозпрода Московской области, Минпотребрынка Московской области, управления Роспотребнадзора по Московской области, управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям, Главного управления ветеринарии Московской области, комитета по конкурентной политике Московской области и научно-исследовательских институтов.

Обсуждались вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия незаконному обороту молочной продукции, рассматривались выявленные факты оборота контрафактной продукции, вопросы внедрения электронной ветеринарной сертификации на предприятиях АПК Московской области, а также возможные меры противодействия обороту фальсифицированной молочной продукции.