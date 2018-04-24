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Нелегальный оборот молочной продукции обсудили на заседании рабочей группы в Подмосковье
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Нелегальный оборот молочной продукции обсудили на заседании рабочей группы в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту молочной продукции на территории Подмосковья состоялось в четверг, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по информационной политике Московской области.
«Состоялось четвертое заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту молочной продукции на территории Московской области», — говорится в сообщении.
В работе заседания приняли участие члены рабочей группы представители Минсельхозпрода Московской области, Минпотребрынка Московской области, управления Роспотребнадзора по Московской области, управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, Главного управления ветеринарии Московской области, комитета по конкурентной политике Московской области и научно-исследовательских институтов.
Обсуждались вопросы правоприменительной практики в сфере противодействия незаконному обороту молочной продукции, рассматривались выявленные факты оборота контрафактной продукции, вопросы внедрения электронной ветеринарной сертификации на предприятиях АПК Московской области, а также возможные меры противодействия обороту фальсифицированной молочной продукции.
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