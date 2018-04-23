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Госинспекция по недвижимости в январе-марте направила приставам 274 заявления о взыскании задолженностей
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Госинспекция по недвижимости в январе-марте направила приставам 274 заявления о взыскании задолженностей 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Госинспекция по недвижимости Москвы с начала 2018 г. направила судебным приставам 274 заявления о принудительном взыскании задолженности. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В I квартале 2018 г. по фактам выявленных нарушений в области использования объектов недвижимости к административной ответственности привлечены свыше 1 тыс. нарушителей. Сумма штрафных санкций составила более 80,5 млн руб. В отношении должников для принудительного взыскания штрафов в службу судебных приставов направлено 274 заявления о возбуждении исполнительного производства», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что неполучение либо отказ в получении постановления о назначении административного наказания не являются основанием для неуплаты штрафа. Отмечается, что штраф должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
«В случае неуплаты штрафа правонарушителю грозит еще один административный штраф, но уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. При этом от уплаты первоначального штрафа виновный не освобождается. Принудительное взыскание штрафов осуществляется через территориальные подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов России», — добавили в Госинспекции.
В 2018 г. в отношении 196 должников за несвоевременную уплату штрафа составлены протоколы и переданы на рассмотрение мировым судьям.
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