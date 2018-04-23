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Ространснадзор проведет на площадке восьмого международного форума «Безопасность на транспорте» специальное мероприятие
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Ространснадзор проведет на площадке восьмого международного форума «Безопасность на транспорте» специальное мероприятие 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Впервые надзорное ведомство провело публичное мероприятие в таком формате год назад и именно в рамках форума. В ходе ведомственного заседания обсуждались результаты правоприменительной практики территориальных органов ведомства по Северо-Западному федеральному округу за 1-й квартал 2017 года. Тогда руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин отметил, что мероприятие в формате открытого публичного обсуждения проводится Ространснадзором в соответствии с требованиями 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и «дорожной карты» по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. Он также сообщил, что публичные обсуждения должны проводиться территориальными органами ежеквартально. Напомним, что Федеральная служба по надзору в сфере транспорта примет участие в работе форума в составе делегации, сформированной Минтрансом России. В общей сложности министерство направит на форум более 30 своих представителей. Ространснадзор на площадке форума будет представлять руководитель федеральной службы Виктор Басаргин.
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