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Продавшая свою девственность румынка раскрыла подноготную сделки
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Продавшая свою девственность румынка раскрыла подноготную сделки 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Румынская модель Александра Кефрен, которая в прошлом году в возрасте 18 лет якобы продала свою девственность за 2,3 млн евро, заявила о том, что никакой продажи на самом деле не было. По ее словам, история была раздута для пиара эскорт-агентства Cinderella Escorts. А многие «сотрудницы» заявили, что эта организация по сути является обыкновенным борделем.
После того, как история с продажей девственности попала в СМИ, в агентство начали обращаться сотни девушек, мечтавшие расстаться с невинностью за солидное вознаграждение.
Владелец агентства Ян Закобельский в свою очередь заявил, что аукцион Кефрен был настоящим, однако девушку пришлось выгнать за нарушение правила — на момент торгов у нее был бойфренд.
Тем не менее он подтвердил, что после Александры начал получать множество предложений. Впрочем, поработавшие с Закобельским девушки заявили, что попали в самый настоящий бордель.
По словам девушек, им приходилось обслуживать по восемь клиентов за ночь, каждый из которых платил по 50 евро. Отметим, что владельцем агентства уже заинтересовались правоохранительные органы.
Источник
Карельские вести: последние новости
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