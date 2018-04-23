Продавшая свою девственность румынка раскрыла подноготную сделки

Румынская модель Александра Кефрен, которая в прошлом году в возрасте 18 лет якобы продала свою девственность за 2,3 млн евро, заявила о том, что никакой продажи на самом деле не было. По ее словам, история была раздута для пиара эскорт-агентства Cinderella Escorts. А многие «сотрудницы» заявили, что эта организация по сути является обыкновенным борделем.

После того, как история с продажей девственности попала в СМИ, в агентство начали обращаться сотни девушек, мечтавшие расстаться с невинностью за солидное вознаграждение.

Владелец агентства Ян Закобельский в свою очередь заявил, что аукцион Кефрен был настоящим, однако девушку пришлось выгнать за нарушение правила — на момент торгов у нее был бойфренд.

Тем не менее он подтвердил, что после Александры начал получать множество предложений. Впрочем, поработавшие с Закобельским девушки заявили, что попали в самый настоящий бордель.

По словам девушек, им приходилось обслуживать по восемь клиентов за ночь, каждый из которых платил по 50 евро. Отметим, что владельцем агентства уже заинтересовались правоохранительные органы

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