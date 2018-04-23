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Рамблер ускоряет новости!
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Рамблер ускоряет новости! 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Рамблер
Мы делаем новости еще быстрее и ближе к вам — Рамблер выпустил новое расширение Рамблер/медиа для браузера Chrome, которое превращает пустую Новую вкладку браузера в обновляемую новостную ленту. Самые важные заметки для вас подбирают наши лучшие редакторы. В одной ленте мы собираем политические и экономические новости, события из мира развлечений и спорта, интересные статьи на самые разные темы, фотогалереи, эксклюзивные видеорепортажи и тесты.
Рамблер/медиа — это не просто новостная лента, а ваша персональная точка входа в мир важных и интересных событий. После установки расширения в вашей Новой вкладке также появятся полезные виджеты курса рубля и погоды, пробки в вашем городе и счетчик новых писем в почтовом ящике на Рамблере.
Расширение Рамблер/медиа не содержит вирусов и рекламы, его можно установить прямо сейчас:
Установить Рамблер/медиа
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