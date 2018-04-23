Как наказать живодера? Почему люди издеваются над животными

На днях в Пушкине нетрезвый мужчина на глазах у прохожих, среди которых были дети, несколько раз ударил ножом собаку. Вопиющий инцидент поразил не только жителей города, но и всколыхнул всю страну. Этот случай стал далеко не первым фактом издевательства над животными. Будут ли наказаны мучители?

Зачем взялся за нож?

Изрядно выпивший мужчина возле дома на Детскосельском бульваре, 3, неожиданно начал наносить удары ножом своей собаке. Его не смутили ни крики людей, ни многочисленные дети, сбежавшиеся на шум. Живодер Никита Минеев продолжал наносить удары ножом бедному животному. Прохожие побоялись останавливать неадекватного человека. Он остановился лишь после того, как к нему подошла пожилая женщина и забрала нож из его окровавленных рук. Местные жители сказали, что это мать мучителя.

Пока неизвестно, что побудило 40-летнего жителя Пушкина на такой жестокий поступок. Соседи отзываются о нем положительно, говорят, что он добрый, отзывчивый мужчина. Правда, любитель крепко выпить.

«Я знаю Никиту уже давно, человек он хороший, — признался житель Пушкина Александр. — У него две собаки — Пыжик и Пират, относился к ним с любовью. Никогда не видел, чтобы человек так себя вел, видимо, накипело».

Очевидцы этого ужаса оборвали телефоны всех местных ветеринарных клиник. Но врачи отказывались приехать на вызов. Приехавшие сотрудники полиции в растерянности бездействовали, они просто не подпускали никого к окровавленному, но еще живому псу. Ветеринар Евгений Шкляев все же приехал и начал оказывать истерзанному животному хирургическую помощь прямо на месте. Через некоторое время дворняжку по имени Пыжик отвезли в клинику, она умерла на операционном столе от большой потери крови.

Ну а живодера ждет психиатрическая экспертиза и уголовное дело. Говорят, на следующий день, когда он протрезвел, то не мог поверить, что мог совершить такой поступок. В данный момент он отпущен под подписку о невыезде.

Как становятся преступниками?

Случаи жестокого обращения с животными происходят с завидной регулярностью. Так, в апреле из лап жестокого хозяина в Петербурге спасли енота. Владелец морил зверька голодом, держал на холоде. Похожая ситуация произошла в Петергофе . Оказалось, что в подвале одного из жилых домов жил нильский крокодил! Несчастная рептилия 10 лет сидела в подвале, не видя солнца. Еще один скандал разгорелся после того, как петербургский кинолог выложил ролик жестокой тренировки собаки породы хаски. Так называемый «специалист» резко дергал ошейник и начинал размахивать им из стороны в сторону. Собака подлетала и скулила, однако сурового воспитателя это не останавливало.

Все эти разные случаи объединяет одно — полное бездушие и жестокость хозяев животных.

«Защита братьев меньших — один из важнейших измерителей нравственности общества, наряду с отношением к детям, инвалидам и старикам, — уверен психиатр Анатолий Васильев . — Я уверен, что жестокость не бывает частичной. Если человеку нравится причинять боль любому живому существу, если он получает от этого удовольствие, то он готов к убийству человека. И если он этого не делает, то исключительно из страха наказания. Примеров, что жестокие убийцы начинали с того, что в детстве мучили животных — в истории тысячи. Поэтому живодеров необходимо строго наказывать или лечить не взирая на их возраст».