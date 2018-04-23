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Пункты выдачи транспортных пропусков к ЧМ-2018 заработали в Нижнем
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Пункты выдачи транспортных пропусков к ЧМ-2018 заработали в Нижнем 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Пункты выдачи транспортных пропусков, дающих право проезда личного и коммерческого транспорта к «Стадиону Нижний Новгород» и к площадке проведения фестиваля болельщиков FIFA на площади Минина и Пожарского работают в Нижнем Новгороде, сообщает Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий.
Данная процедура направлена на обеспечение безопасности нижегородцев и приезжих гостей, отмечается в сообщении.
В Канавинском районе — месте, где расположен стадион, — пропуск потребуется на 8 дней.
В Нижегородском районе, где на площади Минина и Пожарского пройдет фестиваль болельщиков, пропуск потребуется на 13 дней.
В остальные дни ограничений по въезду транспортных средств не будет. Аккредитация необходима только для автомашин, доступ пешеходов осуществляется в свободном режиме.
Точные временные промежутки ввода ограничений в движении транспорта будут дополнительно размещены на сайте nizhny2018.ru.
В районе «Стадиона Нижний Новгород» определен транспортный периметр, в который попали следующие улицы.
В Канавинском районе планируется организация следующих КПП для автомобилей.
В районе площади Минина и Пожарского определен транспортный периметр, куда вошли следующие улицы.
Будут работать следующие КПП.
Самый удобный способ подать заявку на аккредитацию автомобиля — в электронном виде через форму на сайте nizhny2018.ru в разделе «Аккредитация». Также это можно сделать в двух из четырех пунктов выдачи транспортных пропусков, открытых в Нижнем Новгороде. Забрать пропуск можно только в пункте выдачи.
Пропуск дает право проезда только автомобилю, реквизиты которого указаны в пропуске. Передача пропуска для использования на других автомобилях запрещена.
В среднем в пунктах ежедневно рассматривается около 300 заявок. Особые случаи рассматриваются при посещении пункта в ТРК «Небо» или ТЦ «Аврора». Среднее время подачи заявки в центре составляет 5-7 минут.
Пропуска отличаются по цвету. В Канавино выдается пропуск оранжевого цвета, для бизнеса — фиолетового цвета. В Нижегородском районе для жителей выдается пропуск зеленого цвета, для бизнеса — синего цвета. Таким образом, один человек может получить несколько пропусков, которые будут отличаться по цвету. Пункты выдачи будут работать до 15 июля.
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