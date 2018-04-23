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Митрополит Иларион призвал провести саммит ради мира на Земле
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Митрополит Иларион призвал провести саммит ради мира на Земле 

360tv.ru 2 часа назад
Для разрядки отношений между Россией и США необходима личная встреча президентов двух стран. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия‐24».
Сейчас нет никакой альтернативы прямым двусторонним переговорам между Америкой и Россией, между президентом Трампом и президентом Путиным. Я знаю, что у обоих президентов есть желание встретиться, но мы также видим, что вокруг Трампа есть целая группа людей, которые сознательно препятствуют этой встрече
— Митрополит Илларион
Иларион сравнил нынешние взаимоотношения между нашими странами с Карибским кризисом 1962 года. «Двигаться таким путем невозможно, так как это может привести мир к Третьей мировой войне», — заявил митрополит.
«Объем ядерного вооружения сегодня таков, что только один удар и один ответный удар могут уничтожить практически все население Земли. Поэтому так невероятно велика ответственность руководителей супердержав. Требуются особая мудрость и смирение, требуется способность пойти на компромиссы ради диалога, ради сохранения мира на Земле», — заключил викарий Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Иларион.
Патриарх Кирилл, Папа Римский Франциск и патриархи Ближнего Востока обсудили ситуацию в Сирии и сделали по итогам обсуждения совместное заявление. «Мир подошел к опасной черте и провалу международного сотрудничества. Последствия мировой войны могут быть катастрофическими. Обращаемся и к ООН и особенно к Совету Безопасности — необходимо преодолеть разногласия и сообща трудиться во имя мира», — говорится в заявлении.
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