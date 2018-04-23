Митрополит Иларион призвал провести саммит ради мира на Земле

Для разрядки отношений между Россией США необходима личная встреча президентов двух стран. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия‐24».

Сейчас нет никакой альтернативы прямым двусторонним переговорам между Америкой и Россией, между президентом Трампом и президентом Путиным. Я знаю, что у обоих президентов есть желание встретиться, но мы также видим, что вокруг Трампа есть целая группа людей, которые сознательно препятствуют этой встрече

— Митрополит Илларион

Иларион сравнил нынешние взаимоотношения между нашими странами с Карибским кризисом 1962 года. «Двигаться таким путем невозможно, так как это может привести мир к Третьей мировой войне», — заявил митрополит.

«Объем ядерного вооружения сегодня таков, что только один удар и один ответный удар могут уничтожить практически все население Земли. Поэтому так невероятно велика ответственность руководителей супердержав. Требуются особая мудрость и смирение, требуется способность пойти на компромиссы ради диалога, ради сохранения мира на Земле», — заключил викарий Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Иларион.