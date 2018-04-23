СК проверит действия лечивших Марьянова врачей реабилитационного центра

Следователи назначил новую судебно‐медицинскую экспертизу, чтобы узнать наверняка, мог ли персонал подмосковного реабилитационного центра спасти актера Дмитрия Марьянова . Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

По словам Врадий, экспертиза должна дать ответ на ряд вопросов.

В том числе о причине смерти, а также о том, возможно ли было избежать трагических последствий в виде смерти актера в случае, если персонал реабилитационного центра вызвал скорую помощь при первых же жалобах актера на плохое самочувствие

Марьянов был в реабилитационном центре «Феникс» с 6 по 15 октября 2017 года. Пациенту внутримышечно вводили лекарства, не выяснив, есть ли у него противопоказания на прием данных медицинских средств. Препараты, которые давали Марьянову, должны были назначаться только врачом и по рецепту.

Известно, что актер жаловался на самочувствие и просил его госпитализировать. Однако персонал долгое время не вызывал «скорую» по неизвестной причине.

Марьянов умер 15 октября. По первоначальной версии, он отдыхал с друзьями в Подмосковье , после чего ему стало плохо, ему вызвали скорую помощь. В автомобиле медиков актер скончался. Позднее выяснили, что он умер в стенах реабилитационного центра.

После этих выявленных моментов на директора «Феникса» возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Однако пока обвинение не предъявили.