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СК проверит действия лечивших Марьянова врачей реабилитационного центра
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СК проверит действия лечивших Марьянова врачей реабилитационного центра 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Следователи назначил новую судебно‐медицинскую экспертизу, чтобы узнать наверняка, мог ли персонал подмосковного реабилитационного центра спасти актера Дмитрия Марьянова. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.
По словам Врадий, экспертиза должна дать ответ на ряд вопросов.
В том числе о причине смерти, а также о том, возможно ли было избежать трагических последствий в виде смерти актера в случае, если персонал реабилитационного центра вызвал скорую помощь при первых же жалобах актера на плохое самочувствие
Ольга Врадий.
Марьянов был в реабилитационном центре «Феникс» с 6 по 15 октября 2017 года. Пациенту внутримышечно вводили лекарства, не выяснив, есть ли у него противопоказания на прием данных медицинских средств. Препараты, которые давали Марьянову, должны были назначаться только врачом и по рецепту.
Известно, что актер жаловался на самочувствие и просил его госпитализировать. Однако персонал долгое время не вызывал «скорую» по неизвестной причине.
Марьянов умер 15 октября. По первоначальной версии, он отдыхал с друзьями в Подмосковье, после чего ему стало плохо, ему вызвали скорую помощь. В автомобиле медиков актер скончался. Позднее выяснили, что он умер в стенах реабилитационного центра.
После этих выявленных моментов на директора «Феникса» возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Однако пока обвинение не предъявили.
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