Консенсус-прогноз: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,25% из-за санкций

МОСКВА , 26 апреля. / ТАСС /. Банк России на ближайшем заседании совета директоров 27 апреля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,25%, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

По их мнению, после введения США новых антироссийских санкций регулятор возьмет паузу в смягчении денежно-кредитной политики и не станет изменять уровень ставки, чтобы не добавлять волатильности рынку, отреагировавшему на новые ограничения падением рубля, акций и облигаций.

Однако с этим мнением согласны не все аналитики: некоторые из них полагают, что ЦБ все же может снизить ключевую ставку на 25 б. п., поскольку фундаментально ситуация не изменилась: инфляция остается на низком уровне, а инфляционные ожидания населения продолжают снижаться.

Новые санкции

Хотя новые американские санкции коснулись лишь определенных компаний, решение США вызвало резкий рост волатильности на всем российском рынке. В первый рабочий день после введения санкций — 9 апреля — российские индексы Мосбиржи и РТС падали на 10%, а на неделе после объявления о новых рестрикциях США рубль опускался ниже уровня в 65 рублей за доллар и 80 рублей за евро.

После рынок отыграл часть потерь, но неопределенность заставила некоторые компании отложить выход на рынок капитала, причем не только на международный, но и на внутренний. Сбербанк группа «ПИК» перенесли размещение рублевых облигаций на 15 млрд руб. и 14 млрд руб. соответственно, российский IT-холдинг IBS Group отложил на неопределенный срок первичное размещение акций (IPO).

Самый вероятный сценарий

Большинство аналитиков ожидают, что регулятор не пойдет на дальнейшее снижение ключевой ставки 27 апреля и возьмет паузу после яркой реакции рынка на введение новых ограничений со стороны США. Рубль подешевел к доллару и евро с 9 по 11 апреля на 12-13% — до минимумов 2016 года, индексы Мосбиржи и РТС опустились на 8-11%, ОФЗ и евробонды также дешевели на 1 — 3 п. п. в день.

Аналитики признают, что рынок сейчас и правда устойчивее, чем во время кризиса в конце 2014 — начале 2015 годов: рубль уже к 12 апреля отыграл половину снижения и сегодня продолжает консолидироваться вблизи достигнутых отметок.

Главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин ожидает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,25%, а при смягчении «геополитического шума» продолжит снижение ставки в июне, и к концу текущего года индикатор может быть снижен до 6,75%.

"Мы полагаем, что ЦБ следует сделать паузу в снижении ставки, чтобы позволить нормализоваться рыночной волатильности и лучше понять, как ослабление валюты влияет на прогнозы инфляции и инфляционные ожидания. Очевидно, сейчас не лучшее время для изменения ставки, когда геополитические заголовки меняются в одночасье, и никто не знает, будут ли они смягчаться или ужесточаться в ближайшие несколько недель", — пишет Кузьмин в аналитическом обзоре.

"Я склоняюсь к тому, что ЦБ ставку не снизит в этот раз, и причина здесь очень простая: рынок достаточно волатильный сейчас — и рубль, и рынок акций, и рынок облигаций, в принципе, тоже. Я думаю, что ЦБ воздержится от дополнительного источника неопределенности или поводов для очередных колебаний, потому что текущая ситуация не очень благоприятная для его инфляционных ожиданий. Здесь скорее ЦБ проявит осторожность, потому что подобная ситуация может немножко увеличить инфляционные ожидания и повысить риски невыполнения целей по инфляции", — считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин

При этом, по мнению экспертов, реакция рынка на решение ЦБ по ставке будет умеренной. Аналитики Бинбанка полагают, что отечественный валютный рынок нейтрально отреагирует на итоги заседания ЦБ 27 апреля, а риторика регулятора будет весьма сдержанной. «Учитывая текущую внешнюю конъюнктуру, мы полагаем, что ставка на этом заседании сохранится на уровне 7,25%. В результате при поддержке высоких уровней нефтяных цен ожидаем движения рубля в диапазоне 61,3 — 62,6 за доллар», — прогнозирует Бинбанк.

"Решение ЦБ, скорее всего, будет снабжено достаточно мягким комментарием. Все в принципе понимают, что курс ЦБ направлен на смягчение денежно-кредитной политики, просто ЦБ делает это аккуратно, лишний раз стараясь рынок не нервировать и не создавать дополнительных источников волатильности", — согласен Брагин.

Смягчение политики ЦБ все еще возможно

Ожидания сохранения ключевой ставки, по мнению большинства экспертов, объясняются санкциями. Однако фундаментальные факторы остаются прежними. Так, например, годовая инфляция по недельным данным на 23 апреля остается на низком уровне — 2,3%, а инфляционные ожидания продолжают снижаться. Исследование ЦБ показало, что медианное значение ожидаемой инфляции на год вперед в апреле снизилось до 7,8% против 8,5% в марте.

"Недавний всплеск рыночной волатильности привел к существенному сдвигу ожиданий, и в данный момент большинство опрошенных Bloomberg экономистов ожидают, что в эту пятницу ставка ЦБ будет оставлена без изменений. Мы, впрочем, считаем, что эта точка зрения не подкрепляется ни данными экономической статистики, ни заявлениями Банка России, и ожидаем, что ставка все же будет снижена на 25 б. п., достигнув, таким образом, 7%", — полагает экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков

При этом реальная ставка (ключевая ставка за вычетом инфляции), по оценкам экспертов, остается высокой, что также говорит в пользу продолжения нормализации денежно-кредитной политики. Кроме того, по итогам предыдущего заседания совета директоров ЦБ по ставке 23 марта Набиуллина подчеркнула, что ЦБ видит потенциал для снижения в дальнейшем.

"Я конечно понимаю, что вероятность снижения ключевой ставки есть, потому что инфляция очень низкая и на самом деле высокая реальная ставка — не есть хорошо для экономики. Тем более в условиях санкций и внешнего экономического давления, понятно, что внутрироссийские параметры хорошо бы сделать оптимальными. Ставка у нас слишком высокая, поэтому нормализация денежно-кредитной политики лежит в русле того, что должен делать регулятор в текущих условиях. Но получается противоречивый аргумент. Скорее всего, ЦБ не снизит ставку, но небольшую вероятность снижения оставляет — 15%, может 20%", добавляет Брагин.

Нет причин повышать ставку

Реакция российского рынка на новые санкции привела к росту спекуляций на тему возможного повышения ключевой ставки. В частности, волатильность рубля после введения новых санкций США 6 апреля подскочила более чем в 1,5 раза. Так, например, показатель трехмесячной волатильности рубля вырос с 9,9575% на 6 апреля до 16,575% на 11 апреля. Кроме того, российский 5-летний CDS (credit default swap, кредитный дефолтный своп), отражающий риск и стоимость страховки суверенных обязательств от дефолта, вырос 11 апреля на 29 п. п., до 149,8%.

При этом глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил журналистам, что ограничения на повышение ключевой ставки в зависимости от прогноза инфляции де-факто сняты. Позднее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отметила, что прогноз по инфляции может быть пересмотрен вверх, хотя и останется с высокой вероятностью в диапазоне 3-4%.

Дмитрий Харлампиев. "Определенно, денежные власти внимательно следят за волатильностью обменного курса, рост которой, учитывая вес импорта в розничном товарообороте, может, в том числе оказать выраженно негативное влияние на инфляцию и инфляционные ожидания населения", — заявил директор по аналитике банка «Открытие»

Тем не менее оснований для повышения ключевой ставки сейчас нет, считают аналитики. Рынок быстро адаптировался к новым санкциям. «Если вдруг ситуация будет выходить из-под контроля, предположим, начнется какой-то валютный кризис или сильное ослабление рубля, я думаю, что ЦБ может ставку повысить. Это его право, более того, это его обязанность делать при определенных условиях. Но сейчас в этом нет абсолютно никакой необходимости», — считает Брагин.

"Это не ситуация 2014 года, когда было мощное бегство капитала, и тогда, действительно, ситуацию нужно было стабилизировать, чтобы сбивать спекулятивное движение против рубля. В принципе, точно так же действуют другие регуляторы развивающихся стран в подобных ситуациях. Сейчас в этом смысла нет никакого", — поясняет он.

ЦБ быстро отреагировал на рост волатильности рубля, временно приостановив покупки валюты для Минфина и заявив, что располагает необходимыми инструментами для стабилизации валютного рынка. «Однако пока необходимости их задействовать нет, так как риски для финансовой стабильности де-факто отсутствуют», — считает Харлампиев.

Прогнозы уровня ставки

Бинбанк — 7,25%;

"Ренессанс Капитал" — 7,25%;

Citi — 7,25%;

ING — 7,25%;

JPMorgan — 7,25%;

ФГ БКС — 7,25%;

"ВТБ Капитал" — 7,00%.