Бывший начальник УФСКН по Удмуртии возглавил «Ространснадзор» в Томской области 

Томск. Экс-начальник управления федеральной службы России по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Удмуртской Республике Сергей Лукин возглавил «Ространснадзор» в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба субъекта.
Он возглавлял управление с 2012 по 2016 год. Кроме того, с мая по ноябрь 2017 года Лукин занимал пост начальника «Удмуртавтодора».
Наша справка:
Лукин Сергей Трифонович родился в 1965 году в селе Мыльджино Каргасокского района Томской области.
В 1998 году окончил Томский государственный педагогический университет;
В 2011 году закончил Кузбасский институт ФСИН России.
Службу в органах начал в 1986 году.