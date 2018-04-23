Бывший начальник УФСКН по Удмуртии возглавил «Ространснадзор» в Томской области

Он возглавлял управление с 2012 по 2016 год. Кроме того, с мая по ноябрь 2017 года Лукин занимал пост начальника «Удмуртавтодора».

Наша справка:

Лукин Сергей Трифонович родился в 1965 году в селе Мыльджино Каргасокского района Томской области.

В 1998 году окончил Томский государственный педагогический университет;

В 2011 году закончил Кузбасский институт ФСИН России

Службу в органах начал в 1986 году.