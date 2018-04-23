Жители Ленобласти спасли раненного медвежонка 

Неравнодушные жители 47 региона привезли в Российский карантинный центр диких животных «Велес» маленького медвежонка с рваной раной на животе.
Как рассказал директор центра Александр Фёдоров, маленький мишка сам вышел к жителям одной из деревень Ленобласти. Люди сутки прождали маму малыша, но медведица не появилась. Тогда они привезли животное к ветеринарам центра «Велес».
Ветеринары обнаружили у юного медведя открытую рану на животе. Они также отметили, что животное истощено — малыш весит всего 3,7 кг. Сейчас животное находится под присмотром врачей под теплой лампой.
Российский карантинный центр диких животных «Велес», находящийся во Всеволожском районе Ленобласти, занимается реабилитацией диких животных. Совсем недавно на попечение в центр поступил колючий житель животного мира Ленинградской области. Ёжика с оплавленными иголками привезли в реабилитационный центр неравнодушные люди, которые нашли животное на месте опала травы. "Велес" имеет государственную аттестацию и все необходимые документы, позволяющие содержать диких животных, но существует без государственной поддержки за счет волонтеров. О том, как помочь центру и его обитателям можно узнать здесь.