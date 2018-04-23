Жители Ленобласти спасли раненного медвежонка

Неравнодушные жители 47 региона привезли в Российский карантинный центр диких животных «Велес» маленького медвежонка с рваной раной на животе.

Как рассказал директор центра Александр Фёдоров , маленький мишка сам вышел к жителям одной из деревень Ленобласти . Люди сутки прождали маму малыша, но медведица не появилась. Тогда они привезли животное к ветеринарам центра «Велес».

Ветеринары обнаружили у юного медведя открытую рану на животе. Они также отметили, что животное истощено — малыш весит всего 3,7 кг. Сейчас животное находится под присмотром врачей под теплой лампой.