В Ленинградской области спасли раненого медвежонка

Истощенный медвежонок пришел в деревню Ленинградской области . Местные жители подождали, когда придет его мама, а когда не дождались, то привезли его в центр реабилитации животных «Велес» под Санкт-Петербургом

«Это мальчик, весит всего 3,7 килограмма. У него жуткий стресс, он испуган. Весь в травмах, кожа порвана, истощен, обезвожен, у него также кишечная инфекция. Мы сейчас разбираемся, что за инфекция. Уже занимаемся лечением», — говорит руководитель центра Александр Федоров в интервью «РИА Новости» . Малышу около трех месяцев.

Медвежонок будет находиться под присмотром специалистов, затем его подготовят к возвращению в лес.