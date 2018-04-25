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В Ленинградской области спасли раненого медвежонка
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В Ленинградской области спасли раненого медвежонка 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
Истощенный медвежонок пришел в деревню Ленинградской области. Местные жители подождали, когда придет его мама, а когда не дождались, то привезли его в центр реабилитации животных «Велес» под Санкт-Петербургом.
«Это мальчик, весит всего 3,7 килограмма. У него жуткий стресс, он испуган. Весь в травмах, кожа порвана, истощен, обезвожен, у него также кишечная инфекция. Мы сейчас разбираемся, что за инфекция. Уже занимаемся лечением», — говорит руководитель центра Александр Федоров в интервью «РИА Новости». Малышу около трех месяцев.
Медвежонок будет находиться под присмотром специалистов, затем его подготовят к возвращению в лес.
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