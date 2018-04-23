Ещё
Патриотический проект «Чтобы помнили…» стартовал в Псковской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Патриотический проект «Чтобы помнили…» стартовал в Псковской области 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Патриотический проект псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» «Чтобы помнили… » стартовал в Псковской области. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в преддверии Дня Победы выездные мероприятия «Волонтеров Победы» состоялись в Стругах Красных и Пыталово.
Суть проекта — интерактивное театрализованное представление для молодежи, рассказывающее о жизни советского народа в годы Великой Отечественной войны.
«На несколько часов участники погружаются в атмосферу 40-ых годов прошлого века. Им открываются моменты жизни простых людей на войне, на чью долю выпали нечеловеческие испытания. Пять историй, каждый раз раскрывающихся по-разному, пробуждают у молодых людей чувства сострадания и гордости», — рассказали организаторы.
Интерактивные уроки патриотизма ежегодно проходят в Пскове в преддверии Дня Победы. Проект дает возможность каждому участнику прочувствовать на себе тяготы военной жизни и определить для себя истинное понимание героизма и патриотизма.
До 17 мая «Чтобы помнили… » также увидят молодые жители Невеля, Печор, Старого Изборска, Дно, Пскова, Палкино и Писковичей. Сегодня мероприятие пройдет в Великих Луках.
Помощь в реализации проекта оказывают студенты Псковского областного колледжа искусств и волонтеры.
Отметим, реализация проекта «Чтобы помнили… » идет на средства грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
АиФ Северо-запад: последние новости
В Пскове подростку продали алкоголь В Пскове убрали набережную реки Великой В поисках своего угла. Псковичка с маленьким ребенком не знает, где ей жить
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег208
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение47
Индия лишила Россию Су-57473
Недвижимость россиянки в Болгарии выставили на торги38
«Змей Горыныч» заметили под Дамаском9
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение