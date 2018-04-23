Патриотический проект «Чтобы помнили…» стартовал в Псковской области

Патриотический проект псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» «Чтобы помнили… » стартовал в Псковской области . Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в преддверии Дня Победы выездные мероприятия «Волонтеров Победы» состоялись в Стругах Красных и Пыталово

Суть проекта — интерактивное театрализованное представление для молодежи, рассказывающее о жизни советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«На несколько часов участники погружаются в атмосферу 40-ых годов прошлого века. Им открываются моменты жизни простых людей на войне, на чью долю выпали нечеловеческие испытания. Пять историй, каждый раз раскрывающихся по-разному, пробуждают у молодых людей чувства сострадания и гордости», — рассказали организаторы.

Интерактивные уроки патриотизма ежегодно проходят в Пскове в преддверии Дня Победы. Проект дает возможность каждому участнику прочувствовать на себе тяготы военной жизни и определить для себя истинное понимание героизма и патриотизма.

До 17 мая «Чтобы помнили… » также увидят молодые жители Невеля, Печор, Старого Изборска, Дно, Пскова, Палкино и Писковичей. Сегодня мероприятие пройдет в Великих Луках.

Помощь в реализации проекта оказывают студенты Псковского областного колледжа искусств и волонтеры.

Отметим, реализация проекта «Чтобы помнили… » идет на средства грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.