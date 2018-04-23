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12 837 рублей — новый размер минимальной зарплаты в Курганской области
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12 837 рублей — новый размер минимальной зарплаты в Курганской области 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Минимальная заработная плата в Курганской области с учетом районного коэффициента 15% не может быть меньше 12 837 рублей 45 копеек. Соответствующее решение было утверждено сегодня, 23 апреля, на заседании правительства Курганской области. — Отметим, документ разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также в рамках областного трехстороннего соглашения между правительством области, профсоюзами и работодателями. Основные приоритеты соглашения — создание условий для достойного труда граждан, повышение доходов и качества жизни людей, —сообщает пресс-служба губернатора Алексея Кокорина. Соглашение вступает в силу с 1 мая этого года.
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