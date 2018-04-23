Минимальная заработная плата в Курганской области с учетом районного коэффициента 15% не может быть меньше 12 837 рублей 45 копеек. Соответствующее решение было утверждено сегодня, 23 апреля, на заседании правительства Курганской области. — Отметим, документ разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, а также в рамках областного трехстороннего соглашения между правительством области, профсоюзами и работодателями. Основные приоритеты соглашения — создание условий для достойного труда граждан, повышение доходов и качества жизни людей, —сообщает пресс-служба губернатора Алексея Кокорина. Соглашение вступает в силу с 1 мая этого года.