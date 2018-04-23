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Полсотни звонков поступило на телефон доверия СВАО за апрель
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Полсотни звонков поступило на телефон доверия СВАО за апрель 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
За апрель на телефон доверия по антитеррору и безопасности СВАО поступило 50 звонков. В большинстве случаев жители округа просили проверить открытые двери чердаков, неукомплектованные пожарные шкафы, подозрительных соседей и шумные компании. Об этом сообщили в префектуре.
— Например, закрыты на замок о опечатаны двери в подвалы и чердаки в домах №22 корпус 2 по улице Коминтерна, №17/52 по улице Советской армии, №11 по улице Рудневой, №13А по улице Академика Комарова. По жалобе на распространение наркотиков в одной из квартир дома №5 по 1-й Напрудной улице была проведена проверка сотрудниками УВД района Лосиноостровский. Информация не подтвердилась, оснований для возбуждения уголовного дела не выявлено. Одной из причин жалобы могла стать личная неприязнь между соседями, — уточнили в префектуре СВАО.
Напомним, что сообщить о подозрительных предметах или деятельности можно по круглосуточному телефону 8 (495) 680-29-44. (вт)
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